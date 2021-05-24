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رسالة من صلاح إلى جماهير ليفربول

24 - مايو - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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بعد احتلال “الريدز” المركز الثالث في الدوري الإنكليزي وضمانه المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وجه المصري محمد صلاح، رسالة إلى جماهير فريقه ليفربول.

وتغلب ليفربول على كريستال بالاس بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، لحساب المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنكليزي، ليرفع “الريدز” رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي للمركز الثالث.

 

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نشر صلاح صورة له خلال احتفاله مع زملائه بهدف السنغالي ساديو ماني في شباك كريستال بالاس، وكتب “لقد مررنا بالكثير من الصعوبات هذا الموسم، وكانت الملاعب الفارغة إلى جانب العقبات الكبيرة التي واجهنا، ستحطم أي فريق آخر، لكن ليس نحن”.

وأكمل: “لقد أنهينا الموسم في المركز الثالث، ولم نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا”، وذلك بحسب RT

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