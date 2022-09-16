رسالة من مورينيو إلى مهاجمي روما

دعا المدير الفني البرتغالي لروما الإيطالي جوزيه مورينيو مهاجمي فريقه إلى عدم التفريط في أي فرصة، والتركيز على هز شباك الخصوم، بعد فوز الفريق على هلسنكي الفنلندي 3-صفر، في الدوري الأوروبي.

وأهدر ممثل إيطاليا العديد من الفرص لإضافة المزيد من الأهداف، في المباراة التي أقيمت ضمن دور المجموعات.

وأحرز روما ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليهزم منافسه الفنلندي، الذي لعب بعشرة لاعبين خلال المواجهة بينهما ضمن المجموعة الثالثة، بينما أحرز أندريا بيلوتي هدفه الأول مع نادي العاصمة الإيطالية، الذي انضم إليه الشهر الماضي.

وقال مورينيو: “نحن بحاجة للتحسن في سرعة تمرير الكرة. على مهاجمينا عدم التفريط في أي فرصة على الإطلاق. لقد أهدرنا الكثير جداً من الفرص”.

وأشار مورينيو إلى أن بيلوتي أتيحت له أكثر من فرصة لإحراز المزيد من الأهداف، لكنه أهدرها، وهو يتعين عليه الانتباه لذلك مستقبلاً.

ويحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي، ويلتقي مع ضيفه أتالانتا، الأحد المقبل.