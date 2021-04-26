رسالة من وسام الأمير لإبنيه... وريتا برصونا: "اللي خلف ما مات"

نشر الفنان والملحن اللبناني وسام الأمير صورة لولديه داعياً الله ان يحميهما. ووجّه الأمير رسالة لولديه دعا الله من خلالها ان يحميهما، اذ نشر صورة لهما على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: “يا نعمة وهبني الله بها ربنا يحميكم يا رب خلي كل ولاد العالم وخليلي شادي و اندي”.

وتلقى وسام الأمير عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين ابرزهم الممثلة اللبنانية ريتا برصونا التي كتبت له: “الله يحميهن ويعطيهم ايام حلوة، ويرحم امهن، وتضلك فوق راسهن يا وسام لانك صرت البي والام لالن. فيه متل بيقول: اللي خلف ما مات، ولما عم شوف اولادك اسم الله عم شوف فيهن شبه كتير كبير لامهم الحلوة ناريمان”.