رسالة وداع.. ماني يعمق جراح ليفربول

وجه السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة مشفرة لفريقه ومدربه الألماني يورجن كلوب والجماهير، في إشارة لاقتراب رحيله.

وأنهى ماني، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023، الموسم مساء السبت بخسارة 1-0 أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماني في تصريحات نقلها موقع “فوتبول لندن” الإنجليزي: “نشعر بالإحباط. كانت مباراة خادعة. أود أن أشكر الجماهير التي كانت رائعة كالعادة”.

وواصل “أريد أن أشكرهم على كل شيء، وأن أشكر المدرب كلوب وأتمنى لهم كل النجاح في العالم”.

وجاءت رسالة ماني لتبدو وداعية لليفربول ومدربه، خاصة في ظل التقارير التي سبقت لقاء ريال مدريد، بشأن اقترابه من بايرن ميونخ الألماني، ليزيد أحزان أنصار “الريدز”.

ماني رفض الإدلاء بشكل مباشر عن خططه المستقبلية لدى سؤاله عن شائعات ارتباطه بفريق بايرن ميونخ، قبل لقاء ريال مدريد، لكنه شدد على أنه سيعلن كل شيء بعد النهائي الأوروبي.

يذكر أن ماني انضم لليفربول من ساوثهامبتون في صيف 2016، وخاض 269 مباراة نجح خلالها في تسجيل 120 هدفا وصنع 48، وحقق 6 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019 والدوري الإنجليزي في 2020 وكأسي الرابطة والاتحاد في 2022.