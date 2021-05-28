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رسمياً.. أليغري مدرباً جديداً لـ"يوفنتوس"

28 - مايو - 2021
ماسيميليانو أليغري

ماسيميليانو أليغري

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رسمياً، أعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين ماسيميليانو أليغري، مدرباً له، ليتولى المهمة للمرة الثانية، خلفا لسلفه أندريا بيرلو، الذي أقيل بعد موسم مخيب للآمال.

خلال فترته الأولى على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس ما بين عامي 2014 و2019، قاد أليغري الفريق المنتمي لمدينة تورينو، للفوز بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية، كما توج معه بكأس إيطاليا أربع مرات، إلى جانب التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين، وكان يوفنتوس، أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، استغناءه عن خدمات بيرلو، بعد عام واحد فقط من تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفريق “السيدة لعجوز”.

وتحت قيادة بيرلو، فشل الفريق في الدفاع عن اللقب المحلي واكتفي بالحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم الحالي، والتتويج بلقب كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

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