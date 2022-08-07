رسمياً.. إشبيلية يُعلن توصله لاتفاق مع إيسكو

أعلن نادي إشبيلية، الأحد، توصله لاتفاق مع اللاعب إيسكو، يقضي بانضمام هذا الأخير إلى الفريق الأندلسي، في إطار الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي الأندلسي بلاغا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه، أن الدولي الإسباني وصل إلى إشبيلية، وسيخضع هناك للفحوصات الطبية، غدا الاثنين، وفي حال اجتازها بنجاح، فإنه سيوقع عقداً يمتد لموسميْن.

وقضى متوسط الميدان الهجومي البالغ من العمر 30 سنة مدة تسعة مواسم في صفوف الكتيبة المدريدية، غير أنه فَقَد مكانته الأساسية في المواسم الأخيرة.

جدير بالذكر أن إيسكو انضم إلى ريال مدريد صيف 2013 قادماً من ملقا، وذلك بقيمة مالية بلغت 30 مليون يورو.

وتعد هذه الصفقة الثالثة لإشبيلية، رابع الدوري الموسم الماضي، هذا الصيف بعد قلب الدفاع البرازيلي ماركاو من غلطة سراي التركي ومواطنه الظهير الأيسر أليكس تيليس الذي وصل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيلتقي إيسكو مجددا بالمدرب خولن لوبيتيغي الذي أشرف عليه في منتحب إسبانيا (2016-2018) وفي ريال مدريد (2018).

ولم يعد إيسكو ضمن مخططات المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي لم يستعن به كثيرا الموسم الماضي فضلا عن الإصابات في ظهره واكتفى بـ17 مباراة، بينها ثلاث فقط أساسيا.

لكنه كان لاعبا محوريا في فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي صنع التاريخ عندما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018.

وسبق لإيسكو الذي حصد عام 2012 جائزة “الفتى الذهبي” لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عاما، أن أعلن في مايو الفائت أنه سيرحل عن ريال مدريد بعد تسع سنوات في العاصمة حقق خلالها 19 لقبا بينها ثلاثة في الدوري المحلي (2017، 2020 و2022) وخمسة في دوري أبطال أوروبا (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).