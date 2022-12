رسمياً انجلينا جولي تتخلى عن دورها في دعم اللاجئين

أعلنت الفنانة الامريكية أنجلينا جولي عن تخليها رسميًا عن دورها كمبعوث عن وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين، ونشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية بيان مشترك، وأعلنت الفنانة انجلينا جولي أنها تنتقل من دورها كممثل خاص للوكالة، للانتقال في مجموعة أوسع من القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.

وتابعت “جولي” أنها شعرت أن الوقت قد حان بشكل مختلف من خلال التعامل المباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية، وأضافت “جولي”: سأستمر في بذل كل ما في وسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين والنازحين الآخرين.

كانت أنجلينا جولي قد بدأت العمل مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأول مرة في عام 2001 وتم تعيينها مبعوثًا خاصًا لها في عام 2012، وكانت من بين أكثر سفراء المنظمة شهرة.

وقالت الأمم المتحدة إن نجمة هوليوود نفذت أكثر من 60 مهمة ميدانية لتشهد على قصص المعاناة وكذلك الأمل والصمود، كذلك سافرت مؤخرًا إلى بوركينا فاسو.

ومن جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: “بعد فترة طويلة وناجحة مع المفوضية، أقدر رغبتها في تغيير مشاركتها ودعم قرارها، أعلم أن قضية اللاجئين ستبقى قريبة من قلبها، وأنا متأكد من أنها ستجلب نفس العاطفة والاهتمام إلى ملف إنساني أوسع”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنجلينا جولي، “Those Who Wish Me Dead” والذي حاز على إعجاب الجمهور والنقاد.