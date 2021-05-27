الخميس 15 شوال 1442 ﻫ - 27 مايو 2021 |
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رسمياً… ريال مدريد يعلن استقالة زيدان

منذ 8 ثواني
زين الدين زيدان

زين الدين زيدان

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أعلن نادي ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أن “المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا”.

أضاف البيان: “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.

أضاف “زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائما منزله”.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن “زيزو” اتخذ قرارا بالرحيل عن ريال مدريد بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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