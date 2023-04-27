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رسمياً... طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

منذ 31 دقيقة
تامر حسني وبسمة بوسيل

تامر حسني وبسمة بوسيل

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كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن طلاقها رسمياً من زوجها الفنان المصري تامر حسني اليوم.

وكتبت بوسيل، عبر خاصية “ستوري” في حسابها عبر “إنستغرام”: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني”.

وردّ حسني عبر خاصية “الستوري” أيضاً في حسابه عبر “إنستغرام”: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة… بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله لهم الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد والاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما ليست هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم… سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله”.

كان الثنائي قد قام في وقت سابق بإلغاء متابعتهما بعضهما بعضاً عبر “إنستغرام”، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاعتقاد بأن الخطوة مقدمة للإعلان عن انفصالهما.

يذكر أنّ هذه المرة ليست الأولى التي تنتشر فيها أنباء عن انفصال تامر وبسمة، آخرها كان في أيلول الماضي، حيث ترددت شائعات انفصالهما لكنهما التزما الصمت حيالها.

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