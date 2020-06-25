رسمياً.. ملعب الاتحاد يستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

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يحتاج نادي ليفربول إلى نقطتين فقط لإعلانه بطل الدوري الإنجليزي بشكل رسمي بعد غياب درع الدوري عن خزائن النادي 30 عاما .

أعلن مجلس مدينة مانشستر، رسميا، عدم اعتراضه على إقامة مباراة ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثيرت الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة القمة على ملعب الاتحاد؛ بسبب معايير السلامة والأمان، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن مجلس مدينة مانشستر حسم الأمر، اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم 2 يوليو الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة، 21:15 بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد.

وأكد المجلس أنه لا يعترض على إقامة المباراة خلف الأبواب المغلقة ودون حضور الجماهير كما هو متبع في جميع المباريات السابقة، منذ عودة بطولة الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 86 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بـ23 نقطة عن مانشستر سيتي، الثاني، وحامل اللقب، الذي يلعب اليوم الخميس مع تشيلسي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول 3/1 على مانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، في نوفمبر الماضي.

وسيعلن، اليوم الخميس، رسميا، تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، حال خسارة أو تعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي، وقد يتأجل الحسم إلى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في 2 يوليو المقبل.