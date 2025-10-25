رسمياً.. منى شلبي تعلن زواجها

أعلنت الفنانة منة شلبي رسمياً، خبر زواجها من المنتج المصري أحمد الجنايني، وذلك بعد ان انتشرت قبل أيام وثيقة عقد القران، وبعد ان انتشرت العديد من الأنباء حولهما خلال الأيام الماضية.

فقد أكدت منة شلبي لوسائل إعلام مصرية، أنها تزوجت بالفعل من المنتج أحمد الجنايني، وتم توثيق الزواج منذ عدة أيام.

كما أوضحت أنها حرصت على عدم إعلان الخبر للحفاظ على خصوصيتها.

وأضافت أن هناك سبباً آخر يتعلق بمرض والدتها وحالتها الصحية التي لم تسمح بإقامة حفل زفاف.

جاء هذا الإعلان بعدما تداولت صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها لوثيقة زواج الفنانة منة شلبي والمنتج المصري أحمد الجنايني، محققة انتشاراً واسعاً.

وبينما استقبلها جمهور منة بحماس كبير، موجهين التهاني لفنانتهم، كشف مصدر مقرب من الفنانة منة شلبي في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية نشأت صداقة قوية بينها وبين المنتج أحمد الجنايني، خاصة بعد أن حلت ضيفة على أحد البرامج الحوارية التي ينتجها.

وأضاف المصدر أنه أثناء تصوير هذا اللقاء، نشأت بين الاثنين صداقة قوية وأصبحا يلتقيان بين الحين والآخر في عدد من الأماكن العامة، لكن لم تخبر منة أحداً من أصدقائها المقربين بزواجها.

في الوقت نفسه، صرح المأذون الشرعي، الذي جاء اسمه بوثيقة الزواج، لبعض وسائل الإعلام المصرية، أنه لن يستطيع الحديث في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه أمور خاصة لا يجوز الحديث بها، وتنطوي تحت بند أسرار العملاء، ولا بد أن يكون الأمر مفوضاً لهما سواء بالإثبات أو النفي.

يذكر أن الفنانة منة شلبي هي ممثلة مصرية ولدت عام 1982 بالقاهرة، وهي ابنة الفنانة زيزي مصطفى، حيث دخلت منة مجال التمثيل من خلال فيلم “الساحر” الذي رشحها له الفنان محمود عبد العزيز.

وحققت منة شلبي شهرة واسعة بعد ذلك الفيلم، لتشارك في أعمال أخرى، منها فيلم “فيلم هندي”، ومسلسل “أين قلبي”، وغيرها من الأعمال الشهيرة.