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رسميا…الأمير هاري وميغان ماركل يدخلان عالم البودكاست مع شركة “سبوتيفاي”

منذ 10 دقائق
الأمير هاري وميغان ماركل

الأمير هاري وميغان ماركل

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عقد الامير هاري وزوجته ميغان ماركل اتفاقا مع شركة سبوتيفاي وذلك عبر شراكة حصرية مع شركة “آرتشويل أوديو” (Archewell Audio) ،وهي شركة إنتاج صوتية جديدة أولية أسسها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

تسمح هذه الصفقة للزوجين هاري وميغان، بتنمية بصمتهم في البث والوسائط الصوتية. إنه أحدث استثمار لهما منذ أن أعلنا في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تخليهما عن أدوارهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة البريطانية ورغبتهما في أن يصبحا “مستقلين ماليا”.

في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع هاري وميغان صفقة إنتاج متعددة السنوات مع نيتفليكس (Netflix )، كما شاركت ميغان في الترجمة الصوتية في الفيلم الوثائقي “Elephants” على Disney + .

وقالت الشركة في بيان صحفي لها، اليوم: “إن الاثنين سيستضيفان وينتجان بودكاست يبني المجتمع من خلال الخبرة المشتركة والسرد والقيم”.

تقدم هذه الشراكة محتوى حصريا من طرف أبرز المشاهير لخدمة وتنمية جمهور Spotify العالمي البالغ 320 مليون مستخدم نشط شهريا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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