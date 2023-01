رسميا.. الإسباني مارتينيز يتولى تدريب منتخب البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الإثنين، تعيين روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق لقيادة المنتخب الوطني الأول.

وقال فرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي في مؤتمر صحفي “أقدر استقباله (مارتينيز) الدعوة بحماس وطموح. هذه لحظة مهمة للمنتخب الوطني”.

ورحل الإسباني مارتينيز عن تدريب بلجيكا بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة في قطر، وقال حينها إنه اتخذ القرار منذ فترة بإنهاء مسيرته التي استمرت ست سنوات، وأكد أنه كان سيرحل حتى لو توج بلقب كأس العالم.

وجاء انفصال مارتينيز عن بلجيكا بعد مشوار قاد الفريق فيه لتصدر التصنيف العالمي واحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018.

وسيتولى مارتينيز (49 عاما) قيادة البرتغال خلفا للمدرب فرناندو سانتوس الذي ترك منصبه بعد الخسارة المفاجئة أمام المغرب في دور الثمانية بكأس العالم.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira

A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

