الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسميا.. برشلونة يعلن أولى صفقاته لهذا الموسم

31 - مايو - 2021
نادي برشلونة

نادي برشلونة

A A A
طباعة المقال

أكد برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين تعاقده مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، وسينضم إلى صفوفه رسميا بعد نهاية عقده مع السيتي في نهاية يونيو المقبل.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: “أغويرو ينضم إلى صفوف برشلونة بموجب عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/2023، وذلك بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو”.

وانضم أغويرو البالغ 32 عاما إلى صفوف السيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي، وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم المنقضي.

وكان من المتوقع أن يكون أغويرو أول صفقة جديدة لبرشلونة هذا الصيف إذ يتطلع الرئيس الجديد للنادي خوان لابورتا لتجديد التشكيلة عقب إنهاء الموسم المنصرم من الدوري الإسباني في المركز الثالث.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن المدافع إيريك غارسيا زميل أغويرو في السيتي سيلتحق به في برشلونة بجانب الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم.

 

    المزيد من منوعات

    الفيفا يرفع عدد اللاعبين في تشكيلة كأس العالم 2022
    فقدت السباحة الأمريكية أنيتا الفاريز، وعيها أثناء مشاركتها في بطولة العالم للسباحة
    مدربة تنقذ حياة سباحة فقدت الوعي في الماء اثناء بطولة العالم
    حسن شاكوش
    عودة حسن شاكوش تثير الغضب داخل نقابة المهن الموسيقية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن