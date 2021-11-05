رسميا.. رحيل تشافي إلى برشلونة

أعلن تركي العلي الرئيس التنفيذي لنادي السد القطري، اليوم الجمعة، رحيل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق، لتولي مهمة تدريب البارسا.

وقال العلي في بيان رسمي إن إدارة السد وافقت على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده.

وأوضح أن تشافي أبلغهم في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها برشلونة.

وأكد أن إدارة نادي السد تفهمت ذلك وقررت عدم الوقوف في طريقه، متمنية له التوفيق في المرحلة القادمة.

كما أشار إلى أن تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة.

يذكر أن تشافي سيتولى تدريب برشلونة خلفاً للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقيل عقب النتائج السيئة التي حققها مع الفريق.

وحسب تقارير الصحفية، فإن الشرط الجزائي في عقد تشافي مع النادي القطري يبلغ 5 مليون يورو.

كما كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن تشافي سيصل إلى إسبانيا، غدا السبت من أجل تولي المهمة الفنية لفريق برشلونة.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، استقر تشافي بالفعل على أسماء الجهاز الفني المساعد له في برشلونة.

وأوضحت أن تشافي سيحضر إلى برشلونة، رفقة المدربين المساعدين أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليغري، بالإضافة إلى إيفان توريس المعد البدني، والثلاثي ديفيد براتس وتوني لوبو وسيرجيو غارسيا كمحللين أداء، وكارلوس توغيرا للعلاج الطبيعي.

وأضافت أنه لن يغير مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني السابق، وهو دي لا فوينتي الذي سيظل في منصبه.