الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
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رسميا.. غابي غراسيا مدربا لفريق ليدز يونايتد

منذ 4 دقائق
شعار ليدز يونايتد

شعار ليدز يونايتد

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أعلن ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع غابي غراسيا مدرب بلنسية وواتفورد السابق خلفا لجيسي مارش.

وأقيل الأمريكي مارش في السادس من فبراير شباط بعد سلسلة من النتائج المخيبة تركت النادي يكافح الهبوط. ويحتل ليدز المركز 19 برصيد 19 نقطة من 23 مباراة وسيواجه ساوثامبتون متذيل الترتيب يوم السبت.

وقال ليدز في بيان “يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع غابي غراسيا لتدريب الفريق الأول شريطة حصوله على تصريح العمل اللازم”.

وقاد الإسباني جراسيا (52 عاما) واتفورد لمدة 20 شهرا بين يناير كانون الثاني 2018 وسبتمبر أيلول 2019. وقادهم إلى المركز 11 في الدوري وكذلك لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكنه أقيل من منصبه بعد مرور أربع مباريات فقط من الدوري في الموسم التالي بعد بداية سيئة.

كما درب غراسيا ملقة في الدوري الإسباني وروبن كازان في روسيا. وكان آخر دور له مع السد في قطر حيث فاز بالدوري قبل إقالته في يونيو حزيران الماضي.

وتولى مايكل سكوبالا، مدرب فريق تحت 21 عاما في ليدز، المسؤولية مؤقتا منذ إقالة مارش بعد الخسارة 1-صفر أمام نوتنغهام فورست مما ترك النادي يتقدم بمركز واحد فوق منطقة الهبوط.

ومنذ ذلك الحين تراجع ليدز للمراكز الثلاثة الأخيرة وأصبح يبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان بعد التعادل مع مانشستر يونايتد وهزيمتين متتاليتين أمام يونايتد وإيفرتون.

وقال ليدز إنه يأمل أن يلحق جراسيا بمواجهة يوم السبت المهمة أمام ساوثمبتون.

    المصدر :
  • رويترز

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