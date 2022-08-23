رسميًا.. تشيلسي يقدّم عرضه الأول للتعاقد مع أوباميانغ

قدّم نادي تشيلسي عرضًا من أجل التعاقد مع الجابوني “بيير إيميريك أوباميانغ”، مهاجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تشيلسي عرض 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت من أجل ضم أوباميانغ هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان يقدّر صفقة أوباميانغ بـ25 مليون يورو.

هذا ويحاول النادي الكتالوني الاستغناء عن أوباميانغ، من أجل خفض رواتب الفريق، والنجاح في قيد الفرنسي “جوليس كوندي”، مدافع الفريق.

وأوضحت “سبورت” أن المفاوضات ستستمر بين مسؤولي برشلونة وتشيلسي حول صفقة أوباميانغ خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتخلّى البلوز هذا الصيف عن البلجيكي “روميلو لوكاكو” والألماني “تيمو فيرنر” في الخط الأمامي، حيث انتقل الأول إلى إنتر لمدة موسم على سبيل الإعارة، بينما وقّع الثاني مع لايبزيج في صفقة بيع نهائي.