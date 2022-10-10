رضوى الشربيني تعلق على عروس الإسماعيلية

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على واقعة عروس الإسماعيلية، موجهة رسالة شديدة اللهجة لعريس الإسماعيلية.

وكتبت الشربيني علي صفحتها قائلة “اسمع بقى صوت أي حد مهزأ بيقول للست اتنزلي علشان تعيشى.. البيت بيتبنى على المودة و الرحمة اللي ربنا قال عليهم، مش على التنازل والإهانة يا عدماء الكرامة.. حق الست في الدين و الشرع و القانون أنها تعيش حياه كريمة…و للأسف وصلنا من الجهل و الرخص أنها لما تتطلب بحقوقها تبقى بتخرب بيتها “.

وكانت احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها، منذ أيام حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1981، واشتهرت بتصريحاتها المثيرة للجدل من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الدفاع عن السيدات وحقوقهم، حيث تقدم حاليًا برنامج “هي وبس” منذ فبراير 2017.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم السادس من برنامجها “هي وبس” مؤخرًا، ويستمر عرض حلقات الموسم السابع حاليًا من برنامج هي وبس.

اسمع بقى صوت اى حد مهزأ بيقول للست اتنزلي علشان تعيشى…البيت بيتبنى على الموده و الرحمه اللى ربنا قال عليهم ،مش على التنازل و الاهانه يا عدماء الكرامة…حق الست فى الدين و الشرع و القانون انها تعيش حياه كريمة…و للاسف وصلنا من الجهل و الرخص انها لما تتطلب بحقوقها تبقى بتخرب بيتها pic.twitter.com/mivHbSBT5K — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) October 9, 2022