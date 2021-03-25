رعب وهلع.. نجل محمود عبد العزيز يكشف كواليس مسلسل رأفت الهجان

كشف نجل الفنان الراحل “محمود عبد العزيز” عن كواليس لا ينساها لوالده أثناء تصوير مسلسل “رأفت الهجان”، لافتاً إلى أنه “حضر تصوير المسلسل بأجزائه الثلاثة”.

الممثل المصري “محمد محمود عبد العزيز” أكد خلال استضافته في برنامج “سهرانين”، أنه “حضر تصوير المسلسل بأجزائه الثلاثة، لكن مشهد النكسة، ومشهد تنحي الرئيس جمال عبد الناصر كانا رعبا بالنسبة له”.

وأوضح نجل “محمود عبد العزيز” أنه “في حالة التنحي حصلت حالة غير مفهومة”. لافتة إلى أن “والده فضل يعيط بعد وطلع غرفته وكمل عياط ومحدش عارف يفصله”.

الممثل المصري أضاف: أنه “في حالة النكسة، كان في رقصة بيرقصها أبويا في الآخر وسط البار، وبدأ يعمل حركة غريبة مع الرقص. أستاذ يحيى العلمي فك كاميرا من الكاميرات وسط المشهد وخلاها محمولة على اليد، وده ماكانش بيحصل في التلفزيون وقتها، كاميرات زمان كانت كبيرة”.، لا فتا إلى أنه “فضل المشهد داير مش لغاية Cut، فضل داير إلى أن سقط محمود عبد العزيز. وحصلت حالة هلع عظيمة، محدش فاهم هو بيمثل ولّا ده بجد”.

يذكر أن مسلسل “رأفت الهجان” يتكون من ثلاثة أجزاء، من إخراج “يحيى العلمي” وبطولة “محمود عبد العزيز” ويدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة البطل المصري “فعت علي سليمان الجمال” الذي تم زراعته داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية.