رغم اتهامه بالإساءة للإسلام.. "صبي من الجنة" يفوز بجائزة مهرجان "كان"

رغم الجدل الذي أثاره فيلم “صبي من الجنة” للمخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح، وذلك بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، إلا أنّه فاز بجائزة أفضل سيناريو في حفل ختام المهرجان.

وفي خطاب الفوز، قال المخرج المصري: “أهدي هذه الجائزة لصانعي الأفلام الشباب في مصر لرفع أصواتهم ورواية قصصهم”.

ويُناقش الفيلم قصة شاب يترك قريته والعمل مع والده في صيد السمك، ويتّجه للدراسة في جامعة الأزهر، وفي اليوم الأول له في الجامعة يُتوفى شيخ الأزهر، ويبدأ الصراع بين الأئمة لتولي المنصب بدلاً منه بالرغم من أنه وفقاً للدستور المصري، يعيّنه رئيس الجمهورية ويظل في منصبه حتى وفاته.

الفيلم من بطولة 3 ممثلين فلسطينيي الأصل، هم توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري، والممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد، والسوري شروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الممثل التونسي مهدي دهبي.

وتعرّض الفيلم إلى انتقادات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حيث اعتبره البعض محاولةً لانتقاد نظام الحكم في مصر، وتشويه صورة علماء الأزهر الشريف، وإظهارهم في حالة تصارع على السلطة، ما يسيء إليهم وإلى الدين الإسلامي.

ومن بين منتقدي العمل الناقد الفني طارق الشناوي، الذي أعلن ذلك خلال مقالة صحافية له، أوضح فيها أن أهداف الفيلم ليست فنية، وأنه يفتقد الكثير من العناصر الدرامية، فضلاً عن أنه يشبه أفلام الأربعينات والخمسينات في عرضه بعض الحوادث بصورة سطحية، ووصفه عموماً بالمراهقة الفكرية والسذاجة السياسية.

واتفق معه في الرأي المخرج أمير رمسيس الذي يحضّر فعاليات المهرجان، وأكد خلال تصريحات صحافية أن الفيلم ضعيف فنياً، ولا يستحق هذا الجدل المُثار حوله، ولكن كل ما في الأمر أنه يتحدث عن الأزهر.

وحتى الآن لم يصدر الأزهر بياناً رسمياً للتعليق على هذا الجدل المُثار، وتوضيح موقفه منه، خصوصاً بعد انتشار مطالبات بمنع عرض الفيلم ومحاكمة صناعه.

يشار إلى أنّ طارق صالح مؤلف ومخرج فيلم “صبي من الجنة” مولود لأب مصري، وأم سويدية، وبدأ تصوير الفيلم في تركيا، في حزيران (يونيو) 2021، واستمر 3 أشهر، وبعدها تم تصوير أسبوع آخر في السويد.