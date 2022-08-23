الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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رغم استبعاده أمام ليفربول.. رونالدو لا يزال ضمن خطط تن هاج

منذ 36 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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قال الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إن كريستيانو رونالدو لا يزال ضمن خططه للموسم الجاري رغم استبعاد الدولي البرتغالي من التشكيلة الأساسية في الفوز 2-1 على ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأتى قرار تن هاج بالاعتماد على ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وأنطوني إلانجا في الخط الأمامي بثماره حيث هز سانشو وراشفورد الشباك يوم الاثنين ليحقق يونايتد أول انتصار له تحت قيادة المدرب الهولندي.

وحل رونالدو بديلا في الدقيقة 86 لكن الوقت لم يسعفه لترك بصمة.

وردا على سؤال عما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 37 عاما لا يزال مناسبا لطريقة لعبه قال تن هاج للصحفيين “أعتقد أنه يستطيع ذلك”.

وأضاف “خلال مسيرته الاحترافية وتحت قيادة العديد من المدربين نجح رونالدو في التأقلم مع مختلف طرق وأساليب اللعب.

“لم يبخل بأي جهد. لذلك، لماذا لا يستطيع القيام بذلك الآن؟ بالنسبة لي لا أعتقد أن عمره يمثل مشكلة. إذا كنت لاعبا شابا فأنت جيد بما يكفي للتأقلم وإذا كنت لاعبا مخضرما وما زلت تقدم الأداء المطلوب فأنت أيضا جيد بما يكفي”.

ولم يكن رونالدو اللاعب الوحيد المستبعد يوم الاثنين من التشكيلة التي خسرت في الجولة السابقة 4-صفر أمام برنتفورد حيث بدأ القائد هاري مجواير ولوك شو وفريد أيضا على مقاعد البدلاء.

وقال تن هاج إن التغييرات كانت جزءا من خطته لإحباط خطورة ليفربول.

وأضاف “نملك تشكيلة واسعة ولدينا خطة لعب .. تبحث دائما عن أفضل طريقة وأداء وهذا ما فعلناه اليوم.

“نفعل هذا في كل مباراة. اليوم اخترنا هؤلاء اللاعبين ولكن يمكن أن يكون الأمر مختلفا يوم السبت (أمام مضيفه ساوثامبتون).

“نحتاج لتشكيلة قوية لأننا سنخوض الكثير من المباريات”.

ويحل يونايتد ضيفا على ساوثامبتون صاحب المركز 11 في 27 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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