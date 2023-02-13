رغم التحديات.. ألونسو يأمل في الفوز بسباقات مع أستون مارتن

على الرغم من أن الوقت ليس في صالح فرناندو ألونسو فإن السائق الإسباني بطل العالم مرتين والبالغ من العمر 41 عاما يستعد لمغامرة جديدة مع أستون مارتن ولم يتخل عن أمله في إضافة انتصار جديد لحصيلته البالغ عددها 32 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى في فورمولا 1.

ومع ذلك يدرك ألونسو أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في 2023.

وانضم ألونسو من ألبين المملوك لرينو في عقد يعتقد أنه لعامين ولم يتراجع نهمه للانتصارات.

وقال السائق الفائز بسباقات مع رينو ومكلارين وفيراري للصحفيين في حفل تدشين سيارة 2023 في مقر الفريق في سيلفرستون “أؤمن دائما بفرصي.

“ربما لا يحدث ذلك هذا العام. أنا صريح بطبعي وأضع قدمي دائما على الأرض.

“لا أستطيع أن أقول لأي شخص إننا سنقاتل من أجل الانتصارات هذا العام. سأكذب إذا قلت ذلك. لكن في نفس الوقت نريد أن نمتلك سيارة جيدة لنبدأ بها ونعمل ونطور تلك السيارة طوال الموسم.

“ربما في الجزء الثاني من العام يمكننا أن نقترب إذا كانت هناك فرصة سانحة وساعدتنا الظروف. إذا أتيحت الفرصة فلن نفوتها.

“لكن في البداية أتوقع بعض السباقات الصعبة حتى نتعرف جيدا على امكانات السيارة”.

ولم يفز أي سائق في فورمولا 1 بأي سباق بعد أن شارك في سباقه 300. وحقق ألونسو رقما قياسيا بالمشاركة في 355 سباقا وهو أكبر سائق سنا حاليا في البطولة.