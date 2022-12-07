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رغم الخروج المبكر من كأس العالم... ألمانيا تتمسك بالمدرب فليك

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2022 9:33 مساءً
كأس العالم

كأس العالم

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء 7\12\2022 في بيان أن المدرب هانز فليك سيستمر في منصبه رغم الخروج المبكر من كأس العالم.

وتعرض فليك ومدير الفريق أوليفر بيرهوف لانتقادات حادة بعد الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي في قطر.

وأصبح بيرهوف أول ضحية للخروج المبكر ورحل عن منصبه قبل عامين من انتهاء عقده، لكن فليك سيستمر.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف في بيان “نحن مقتنعون أن بطولة أوروبا 2024 في بلادنا ستمثل فرصة رائعة لكرة القدم في ألمانيا. هدفنا أن نحقق النجاح الرياضي. كل ثقتنا في هانز فليك”.

وأضاف “مع التفكير في خليفة أوليفر بيرهوف، لقد اتفقنا على أننا سنناقش أولا الهيكلة المستقبلية في الاتحاد الألماني ثم سنتخذ القرار بشأن التعيين”.

وودعت ألمانيا كأس العالم في قطر بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل مع إسبانيا والفوز على كوستاريكا في ختام منافسات المجموعة الخامسة. وتأهلت إسبانيا واليابان للدور التالي.

    المصدر :
  • رويترز

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