رغم الخلاف.. لاعب فرنسي يبارك لزميله بنزيما بالكرة الذهبية

تجاوز الفرنسي “أوليفييه جيرو”، مهاجم ميلان، خلافه مع مواطنه “كريم بنزيما” نجم ريال مدريد.

ونشر جيرو، على حسابه في شبكة إنستغرام، مقطع فيديو لتتويج نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، وكتب عليه “تهانينا لكريم بنزيما”.

ويرجع التوتر بين اللاعبين، عندما سخر بنزيما من جيرو، أثناء الرد على سؤال لأحد متابعيه في فيديو عبر موقع إنستغرام، بشأن من الأفضل هو أم جيرو.

وأجاب بنزيما: “لا يمكن الخلط بين سيارة فورمولا 1 وسيارة سباقات الكارتينغ، أنا ودود معه لكني أعرف أنني أنا سيارة فورمولا 1”.

ورد أوليفييه جيرو على كريم بنزيما: “حسنًا أنا مثل سيارة الكارتينغ، لكني سيارة كارتينغ بحوزتها كأس العالم”.