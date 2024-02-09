رغم الضغوط الاقتصادية.. مبيعات إيرميس للسلع الفاخرة ترتفع 17.5%

قالت شركة إيرميس الفرنسية المعروفة بصناعة حقائب بيركن إنها سترفع الأسعار من جديد هذا العام بعدما قفزت المبيعات 17.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023، مما يظهر استمرار الرغبة الشرائية لدى محبي السلع الفاخرة على الرغم من الضغوط الاقتصادية.

وبلغ إجمالي المبيعات للأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر\كانون الأول 3.36 مليار يورو (3.62 مليار دولار)، بزيادة 17.5 بالمئة بأسعار الصرف الأجنبية الثابتة. وجاء ذلك أعلى من التوقعات بنمو 14 بالمئة، وفقا لتقديرات من فيزيبل ألفا.

وقال الرئيس التنفيذي أكسل دوماس للصحفيين الجمعة إن الشركة تعتزم رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين ثمانية وتسعة بالمئة هذا العام على مستوى العالم.

ورفعت إيرميس الأسعار بنحو سبعة بالمئة على مستوى العالم العام الماضي لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج، باستثناء الولايات المتحدة، حيث بلغت الزيادات قرابة الثلاثة بالمئة. بينما في اليابان تخطت الزيادة تسعة بالمئة بسبب تقلبات العملة.

ولأنها واحدة من أنجح الشركات في صناعة السلع الفاخرة، تتمتع إيرميس بسجل حافل في التفوق على المنافسين عندما تتدهور الظروف الاقتصادية، بفضل تصميماتها الكلاسيكية وإدارتها الحصيفة للإنتاج والمخزونات، ما يساعد في الحفاظ هالة التميز التي تتمتع بها العلامة التجارية.

ولا يستطيع سوى المتسوقين الأثرياء شراء حقائب اليد بيركن التي يتجاوز سعرها 10 آلاف دولار، وعادة ما يكون هؤلاء أقل عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية المتقلبة.