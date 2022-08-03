رغم اهتمام مانشستر يونايتد.. هل يتمكن تشيلسي من خطف دي يونغ؟

أعلنت تقارير صحفية أن تشيلسي واثق من خطف نجم برشلونة “فرينكي دي يونغ”، رغم اهتمام مانشستر يونايتد الشديد باللاعب، بعدما دخل في محادثات مباشرة مع برشلونة.

ويسعى تشيلسي الى مضاهاة العرض المقدم من مانشستر يونايتد لضم دي يونغ، والبالغة قيمته 71 مليون جنيه إسترليني، ما يضمن للاعب الاستمرار في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتخلَّ يونايتد عن سعيه لتحقيق هدف مدربه الجديد “إيريك تين هاج”، لكن دي يونغ متردد في الانتقال إلى أولد ترافورد وعدم المشاركة في دوري الأبطال.

في السياق نفسه، ذكر موقع “ذا أثليتيك” أن تشيلسي يجري الآن محادثات مباشرة مع برشلونة، ويشعر بالتفاؤل إزاء قدرته على التوصل لاتفاق لضم اللاعب البالغ 25 عامًا.

واستمرت قصة “دي يونغ” مع مانشستر يونايتد لأكثر من 3 أشهر حتى الآن، والنادي مستعد لجعل الهولندي، اللاعب الأعلى أجراً في النادي من خلال مطابقة راتبه الحالي البالغ 450 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، كما أنه على استعداد لدفع 17 مليون جنيه إسترليني مستحقة لدي يونغ على برشلونة.