رغم رحيلهم.. مشاهير لا زالت أعمالهم تجني أرباحا بالملايين

حقق المشاهير الراحلون هذا العام إجمالي عائدات بلغت 960 مليون دولار، أي أكثر بثلاثة أضعاف من العام الماضي.

ونشرت مجلة “فوربس” تصنيفا جديدا ذكرت فيه مشاهير ما زالت أعمالهم تجني أرباحا كبيرة بعد وفاتهم.

المركز الأول

جاء الكاتب البريطاني روالد دال مبتكر “Charlie and the Chocolate Factory”، والذي حقق الكثير من النجاح أثناء حياته، فقد ألف 43 كتاباً حولت إلى 16 فيلماً، لكن ثروته لم تتضاعف إلا بعد وفاته لتصل إلى 513 مليون دولار.

في سبتمبر/أيلول، بعد 31 عاما من وفاة دال بسبب السرطان عن عمر ناهز 74 عامًا، دفعت نتفليكس مبلغ 684 مليون دولار لشركة Roald Dahl Story Company.



المركز الثاني

أما المركز الثاني فاحتلها مغني البوب الأمريكي “برنس” بمبلغ 120 مليون دولار، وذلك بفضل صفقة أبرمها إخوته لبيع ما يقدر بنسبة 43% من أعماله، والتي تتضمن أغاني مثل “When Doves Cry” و”Little Red Corvette”، إلى شركة النشر وإدارة الموسيقى Primary Wave.

المركز الثالث

وفي المركز الثالث جاء ملك البوب مايكل جاكسون، بمبلغ 75 مليون دولار، بعد بيع جزء صغير من ألبوم أغاني البوب الكلاسيكية التي جمعها وهو على قيد الحياة.

المركز الرابع

جاء الرسام الكاريكاتوري الأمريكي تشارلز شولز، مبتكر سلسلة الرسوم الهزلية Peanuts في المركز الرابع بعائدات بلغت 40 مليون دولار.

المركز الخامس

وجاء كاتب قصص الأطفال، ورسام الكرتون الأمريكي الدكتور سوس في المرتبة الخامسة مع 35 مليون دولار.



المركز السادس

في المركز السادس جاء الممثل الأمريكي بينج كروسبي بمبلغ 33 مليون دولار، وظهر نجم Holiday Inn، المشهور بصوت الباريتون، لأول مرة في القائمة بعد أن تم بيع حصة من تسجيلاته الرئيسية، بما في ذلك أكثر من 1600 أغنية واسمه وشبهه وأكثر، مقابل 30 مليون دولار تقريبًا. قام عشاق موسم الأعياد ببث أغنية “White Christmas” نحو 87 مليون مرة في عام 2020.

المركز السابع

وجاء المغني والممثل ألفيس بريسلي في المركز السابع، بمبلغ 30 مليون دولار، وستعرض نتفليكس في الخريف أول مسلسل رسوم متحركة للبالغين بعنوان “Agent King”.

المركز الثامن

واحتل لاعب الجولف الأمريكي أرنولد بالمر المركز الثامن بمبلغ 27 مليون دولار، بعد صفقة وقعها مع شركة أريزونا بيفيرجز لشراء مشروب شاي مثلج مثل عصير الليمون يحمل الاسم نفسه يجلب الملايين.

المركز التاسع

في المركز التاسع حل الشاعر الغنائي الأمريكي جيري جوفين، بمبلغ 23 مليون دولار، وشارك الشاعر في كتابة أكثر من 50 أغنية من أفضل 40 أغنية مع المغنية وكاتبة الأغاني كارول كينج أثناء زواجهما، والتي تم تسجيلها من خلال أعمال مثل The Shirelles و The Drifters و Bobby Vee و Steve Lawrence، واشترت Primary Wave حصة في ألبومه بحوالي 20 مليون دولار.

المركز العاشر

واحتل المغني والمنتج الأمريكي لوثر فاندروس، المركز العاشر بمبلغ 21 مليون دولار، وانضم أسطورة R & B Vandross إلى الرتب بفضل صفقة مع Primary Wave التي تم إغلاقها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

حصلت تركته الفنية على ما يقارب 20 مليون دولار مقابل حصة في تدفقات دخل النشر والتسجيل الرئيسية، والتي تشمل أغانٍ مثل لحنه الرائع عام 1981 “Never Too Much ، الأغنية الرئيسية من ألبومه الذي يحمل نفس الاسم والتي ظهرت في المخططات وحصلت على اثنين من ترشيحات جرامي.

المركز 11

في المركز الـ 11 ظهر المغني الجاميكي بوب مارلي بمبلغ 16 مليون دولار، وتوسعت العلامة التجارية لنجم الريجي، التي تشمل مكبرات الصوت، وسماعات الرأس، والملابس والولاعات، بفضل اتفاقية ترخيص حصرية متعددة السنوات مع شركة Silo Wellness Inc في يونيو/حزيران لتطوير خط إنتاج يسمى Marley One.



المركز 12

واحتل المركز الأخير في القائمة المؤلف البريطاني جون لينون بمبلغ 12 مليون دولار، واحتفل بذكرى الأغنية الكلاسيكية “Imagine” في سنتها الخمسين في شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام مع عرض كلمات “تخيل كل الناس يعيشون بسلام” على مبانٍ في نيويورك ولندن.

ورغم أن مايكل جاكسون اشتهر بشرائه جزئياً أغاني البيتلز، إلا أن نصيبه من أغلى ألبوم في العالم يستمر في در العائدات له.