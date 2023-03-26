رغم صغر سنها.. ابنة كيم كارداشيان تقتحم عالم الأعمال

رغم أنها لم تتجاوز العشر سنوات، تتحضر نورث ويست، ابنة نجمة برامج الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، لدخول عالم الأعمال من خلال 4 علامات تجارية.

وتتضمن العلامة التجارية الأولى لنورث، البالغة من العمر 9 أعوام، خط العناية بالبشرة والذي يحتوي على عدد من المنتجات مثل كريمات وزيوت الوجه وجل الاستحمام، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل.

وتركز العلامة التجارية الثانية، على الألعاب والتي تتكون من ألعاب شخصيات كرتونية ودمى وأكسسوارات وألعاب الرسم وألعاب الرضع والاستحمام وغيرها.

وبالإضافة لذلك، تركز العلامة التجارية الثالثة على قطاع الإعلان، فيما تهدف العلامة التجارية الرابعة إلى الخدمات الترفيهية في مجالات الترفيه والثقافة الشعبية.

يشار إلى أن نورث، حصدت شهرة كبيرة مؤخرًا وصنعت اسمًا لنفسها، بعد أن تجاوز حسابها المشترك مع كيم كارداشيان، على “تيك توك” 15 مليون متابع.

وكانت كيم كارداشيان، قد تحدثت سابقًا حول المواهب المتعددة لابنتها الكبرى، حيث أشارت إلى أن نورث، لديها أيضًا شغف بالموسيقى.

يذكر أنه كيم كارداشيان، قدمت في عام 2019، علامة تجارية أخرى لنورث، كانت تركز على الملابس، وفي هذا الوقت، سافرت الطفلة مع والدتها لحضور أسابيع الموضة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدمت كيم “12 علامة تجارية” لطفلها الأصغر، البالغ من العمر 3 أعوام ، تتضمن بعضها علامات تجارية مماثلة لنورث، مثل منتجات العناية بالبشرة والألعاب، بينما ركزت علامة تجارية على المكملات الغذائية والفيتامينات وأغذية الأطفال أيضًا.

وبالإضافة لذلك، ركزت علامة أخرى على عربات الأطفال ومقاعد السيارات مع علامة تجارية إضافية تستهدف الأدوات المنزلية والمفروشات.

ولا تعد كيم، الوحيدة في العائلة التي قدمت علامات تجارية لأطفالها، حيث قدمت شقيقتها كايلي جينر في آب/أغسطس من العام الماضي 3 علامات تجارية لابنتها ستورمي، يتضمن بعضها الملابس ومنتجات التجميل والألعاب.