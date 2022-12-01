رغم فوزها على كوستاريكا... ألمانيا تكرر السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018

كرّرت ألمانيا، بطلة العالم لأربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، رغم فوزها على كوستاريكا 4-2 الخميس في الدوحة، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

والفوز هو الأول لألمانيا في هذه البطولة بعد خسارة مدوية أمام اليابان 1-2 ثم تعادلها مع اسبانيا 1-1، لكنه لم يكن كافيا لأنه رفع رصيدها الى 4 نقاط لتتفوق عليها إسبانيا بفارق الأهداف رغم خسارة الأخيرة أمام اليابان في هذه الجولة بشكل مفاجئ 1-2.

وتصدرت اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط وستواجه كرواتيا في ثمن النهائي، بينما حلت اسبانيا ثانية برصيد 4 نقاط وستلاقي المغرب.