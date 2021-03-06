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رغم كورونا.. إعادة فتح "ديزني لاند" في كاليفورنيا

6 - مارس - 2021
قلعة الأميرة النائمة في ديزني لاند بكاليفورنيا

قلعة الأميرة النائمة في ديزني لاند بكاليفورنيا

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قال سكرتير هيئة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية كاليفورنيا مارك غالي أنه سيتم السماح لمنتجع ديزني لاند في جنوب كاليفورنيا بإعادة افتتاحه مع حدود السعة المسموح بها اعتبارًا من 1 أبريل.

وقالت وزارة الصحة بكاليفورنيا إن السعة ستكون قاصرة على مايتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة.

وكانت قد أغلقت ديزني لاند في كاليفورنيا أبوابها في مارس 2020، بسببِ الانتشارِ السريعِ لفيروس كورونا المستجد.

وقال غالي في مؤتمر عبر الهاتف “نشعر أن الوقت مناسب الآن للبدء في إعادة تقديم هذه الأنشطة بطريقة ما وبشكل تدريجي “.

وأكد كين بوتروك، رئيس منتجع ديزني لاند ، لشبكة سي إن إن: ” إننا نشجع عودة افتتاح المنتزهات الترفيهية هذا الربيع، وعودة آلاف الأشخاص إلى العمل، ومساعدة الشركات القريبة ومجتمعنا أيضا بشكل كبير.”

وكانت قد أعيد افتتاح منتجع ديزني لاند في ولاية فلوريدا أمام الزوار في يوليو الماضي بالرغم من موجة تفشي جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مجموعة ديزني عانت بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستلغي 28 ألف وظيفة في الولايات المتّحدة بسبب إقفال بعض متنزهاتها أو الحجم المحدود جداً لنشاطها خلال الجائحة.

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