رغم نجاح العملية.. "لونا" غير قادرة على غلق عينيها للنوم

وحشية المجتمع والناس المحيطه بنا دائماً ما تجبرنا على فعل بعض الامور المستعجلة رغم خطورتها، وهذا ما حصل مع الطفلة لونا التي تملك، وحمة صباغية خلقية عبارة عن علامة سوداء غطت معظم وجهها لتبدو الطفلة وكأنها ترتدي قناع ” باتمان” وهذا لم يمنع ابنة لـ”3 سنوات” من التعرض للتنمر في مجتمع يراها “وحش”.

تلك هي قصة ” لونا تافاريس فينير” البالغة من العمر 3 سنوات، التي تصدرت عناوين الصحف والأخبار بعدما تلقت علاج رائد في إزالة وحمة ” باتمان” باستخدام العلاج الضوئي، والذي يعمل عن طريق حقن الأطباء للمريض بمخدر والذي يتراكم بعد ذلك في الوحمة ويسبب موت الأنسجة مع نمو جلد جديد وصحي تحتها، مع إجرائها أكثر من 6 عمليات جراحية صعبة لإزالة هذه الوحمة خاصة بعدما أكد الأطباء أن هذه الوحمة قد تسبب للطفلة خطر الإصابة بسرطان الجلد بحسب موقع ” the sun”.

وهو ما دفع والديها إلى طلب العلاج في وقت مبكر وذلك بسبب صعوبة علاج سرطان الجلد، المرتبط بهذه الوحمات الكبيرة وانخفاض معدل البقاء على قيد الحياة، مع وجود خطورة مبكرة لتطوره أثناء الطفولة لتختفي وحمة باتمان نهائياً من حياة لونا، وتتصدر هذه العمليات عناوين الاخبار ولكن كانت المفاجأة لتبعات هذه العملية.



حيث أجبرت العملية الطفلة لونا على عدم قدرتها على غلق عينها اليسرى لمدة 6 شهور، فعلى الرغم من أن الجراحة الأخيرة كانت ناجحة إلا أن مضاعفاتها الدائمة تمثلت في عدم قدرة لونا على غلق عينيها للنوم، وهو ما دفع الأطباء بضرورة إجرائها عملية جراحية أخرى تصحيحية للشفاء من اعتقاد الأطباء أنها قد تفقد بصرها.

كما أثر العلاج على صعوبة نمو شعر لونا وأيضا تحتاج الندوب الموجودة على وجهها إلى مزيد من العلاج وإجراء عمليات جراحية أخرى، حتى تتعافي تماماً وتتمكن من عيش حياة طبيعية بعدما حصلت على نصيبها من النظرات والهمسات وتوجيه أصابع الاتهام ووصفها بـ “الوحش”، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها كانت مصدر دعم وقوة للكثيرين وبشكل خاص من يعاني أبنائهم من نفس الوحمة وتمكنوا من الخروج ومواجهة العالم.