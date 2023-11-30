رغم نهاية الإضراب.. تأخر تصوير فيلم "ثاندر بولتز"

في خبر محزن لجمهور “مارفل ستوديوز”، كشف الممثل الأميركي وايت راسل تأخر استئناف تصوير فيلم Thunderbolts، بعدما توقفت إنتاجه لأشهر بسبب إضراب هوليوود.

وجاء كلام وايت بحضور والده كيرت راسل، خلال ندوة عقداها يوم أمس في نيويورك، لمناقشة مسلسل Monarch: Legacy of Monsters، الذي تنتجه وتعرضه منصة “أبل تي في +”، ويتقاسم بطولته الأب والإبن.

ونقلت “هوليوود ريبورتر” أن وايت عاد وطمأن الجمهور على أن التأخير لن يطول، بعد التصوير في 14 موقعاً، وأن النص يخضع لتعديل بسيط لاستئناف التصوير لاحقاً.

وأعرب عن ثقته المطلقة في المديرين التنفيذيين لشركة “مارفل”، وأنهم سيبذلون أقصى جهودهم لعودة الشركة للإنتاج بعد التعثر الذي عرفته بعد انتهاء الإضراب.

وعبّر عن سعادته بالعمل مع مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، بحضور هاريسون فورد ضيف شرف، تحت إشراف المخرج جيك شراير. وأكد أن الأخير شغوف بعمله، ويسعى للاستفادة إلى أقصى الحدود من مواهب الفنانين.

وألمح إلى أن قصة الفيلم مثيرة رغم أنه لا يعرف حتى الآن تفاصيلها كاملة بسبب التعديلات، لكن يمكنه القول إن الفيلم سيكون حماسياً وممتعاً، آملاً أن يتحلى الجمهور بالصبر ويستقبل الفيلم برحابة صدر.

وفي الأثناء، يركز وايت على مسلسل Monarch: Legacy of Monsters، حيث يجسد ووالده نفس الشخصية بفارق نصف قرن، في عمل مستوحى من سلسلة أفلام الوحش “غودزيلا”، آخر الديناصورات.

وكشف الإثنان أنه عُرض عليهما أكثر من مرة تجسيد نفس الشخصية بفارق سنوات في دوري الأب والإبن، لكنهما أصرار على أن يكون عملهما معاً من خلال سيناريو مميز.

وأنهما سؤديان دوري الأب والإبن، فإنّهما لا يجتمعان أبداً في مواقع التصوير ولا في مشاهد من العمل، لكن كيرت كان يذهب لمشاهدة مشاهد وايت في بعض الأحيان ليرى ما كان يفعله نجله، وقيادته للشخصية.