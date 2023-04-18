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رقمان جديدان لمحمد صلاح مع ليفربول

منذ دقيقتين
محمد صلاح

محمد صلاح

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نجح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدفين لفريقه في مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، بختام منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23.

وسجل صلاح هدفي ليفربول الثاني والرابع ضد ليدز يونايتد في الدقيقتين (39 و64) من المباراة التي أقيمت على ملعب “إيلاند رود” وانتهت بفوز كبير للريدز بنتيجة 6-1.

وتخطى صلاح روبي فاولر -مهاجم الريدز السابق- وأصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل صاحب الـ30 عامًا 107 أهداف بقدمه اليسرى، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ البريميرليغ، متجاوزًا فاولر الذي سجل 105 أهداف.

فضلًا عن ذلك، فإن صلاح انفرد بصدارة الأكثر تهديفًا للريدز في شباك ليدز يونايتد خلال حقبة البريميرليغ التي انطلقت منذ موسم 1992-93، وسجل هدفه التاسع في شباك ليدز يونايتد خلال 6 مباريات، ليتجاوز فاولر الذي سجل سبعة أهداف أمام الفريق نفسه بالبريميرليغ.

وبهدفيه في مرمى ليدز، وصل صلاح إلى هدفه رقم 15 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2022-23.

جدير بالذكر أن صلاح تفوق على فاولر مؤخًرا، وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليغ خلال مواجهة مانشستر يونايتد بشهر مارس/ آذار الماضي.

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