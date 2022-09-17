رقم تاريخي جديد ينتظر هالاند بالدوري الإنجليزي

بعد توقفها بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ولفرهامبتون، السبت، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة “بريميرليج”.

ويتسلح حامل اللقب في مهمة يوم السبت، بالنجم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، النرويجي إيرلينج هالاند، هداف المسابقة والذي يقدم مستويات استثنائية على كافة الأصعدة.

ويتربع هالاند على صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف، وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه، وهو ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

وقال موقع “سبورتس مول” الإنجليزي، إن هالاند إذا هز شباك ولفرهامبتون، سيصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل خلال أول 4 مباريات له خارج الديار على الإطلاق.

جاء ذلك بعد أن سجل هالاند خارج ملعب السيتي أمام كل من وست هام في الفوز (2-0) ونيوكاسل يونايتد (3-3) وأستون فيلا (1-1).

كان هالاند أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 9 أهداف في أول مباريات له بالمسابقة، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من ميكي كوين وسيرجيو أجويرو (8).

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي: 10 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش – فولهام: 6 أهداف

إيفان توني – برينتفورد: 5 أهداف

هاري كين – توتنهام هوتسبير: 5 أهداف

رودريجو – ليدز يونايتد: 4 أهداف

أليكسيس ماك أليستير – برايتون: 4 أهداف