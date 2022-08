رقم غير مسبوق لـ"قائد برشلونة" في الليغا

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في تسجيل هدفين في شباك خيتافي، الخميس، على ملعب “كامب نو”، في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وذكرت شبكة “سكواكا” للإحصاءات، أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من تسجيل 25 هدفا أو أكثر بالدوري، في كل من المواسم الـ12 الأخيرة.

وجاء هدفا ميسي ضمن فوز فريقه الثمين 5-2 على ضيفه خيتافي، عندما افتتح الأرجنتيني التسجيل لبرشلونة مبكرا في الدقيقة الثامنة، وعاد لهز الشباك من جديد، بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 33، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 25 هدفا وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما هداف ريال مدريد.

Barcelona 5-2 Getafe FT:

⚽️ Messi

⚽️ Lenglet (og.)

⚽️ Chakla (og.)

⚽️ Messi

⚽️ Unal (penalty)

⚽️ Araujo

⚽️ Griezmann (penalty)

Barca are now five points behind Atlético with a game in hand. pic.twitter.com/6NelQTIqYr

— Squawka News (@SquawkaNews) April 22, 2021