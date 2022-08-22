رقم قميص كاسيميرو في مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إسباني عن الرقم الذي سيرتديه البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع فريقه الجديد.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها إن كاسيميرو، الذي رحل عن ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد، سيرتدي القميص رقم 18 في الفريق الإنجليزي، وهو أحد أهم القمصان في تاريخ النادي.

وسبق أن ارتدى بول سكولز أسطورة وسط مان يونايتد في التسعينيات وبداية الألفية الحالية القميص رقم 18.

وارتدى النجم البرتغالي برونو فيرنانديز رقم 18 كذلك في أولد ترافورد منذ قدومه للنادي في 2020 وحتى مطلع الموسم الحالي حين حصل على القميص رقم 8.

ونجح مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي في التوصل لاتفاق مع ريال مدريد للحصول على خدمات كاسيميرو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وبات اللاعب البرازيلي هو بديل الهولندي فرينكي دي يونج، الذي حاول يونايتد ضمه من برشلونة الإسباني على مدار أشهر الصيف الحالي، لكن اللاعب في النهاية رفض الانتقال.

يذكر أن كاسيميرو أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي لريال مدريد المتوج بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2014 و2022.