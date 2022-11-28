رقم قياسي.. أعداد مليونية في ألمانيا تابعت بشغف مباراة منتخبهم مع إسبانيا

مقطع لسانتا كلوز بالقرب من الشاشة الكبيرة التي تعرض المباراة بين إسبانيا وألمانيا في هاجن. شموغين (رويترز)

كشفت بيانات مؤسسة إيه.جي.إف المختصة بقياس ومتابعة أعداد الجماهير أن 17 مليون مشجع في ألمانيا شاهدوا مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره الإسباني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر أمس (الأحد 27-11-2022) عبر شبكة شبكة زد.دي.إف المحلية.

وأحرز لاعب ألمانيا نيكلاس فولكروغ هدف التعادل لتفلت ألمانيا من الخروج المبكر من البطولة بعد خسارتها في مباراتها الأولى في النهائيات.

بثت المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت برلين.

وشاهد 9.2 مليون مشجع في ألمانيا مباراة منتخب ألمانيا الأولى في نهائيات كأس العالم يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني والتي انتهت بفوز اليابان 2-1 على أبطال العالم أربع مرات.

وتمسكت ألمانيا حتى اللحظات الأخيرة بأمل تجنب الخروج المبكر مرة أخرى من كأس العالم لكرة القدم بعدما انتزعت التعادل 1-1 مع إسبانيا بعدما سجل البديل نيكلاس فولكروغ هدف التعادل في الدقيقة 83 ليلغي تقدم المنتخب الإسباني بهدف ألفارو موراتا.

وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الألماني بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام كوستاريكا بعد أربعة أيام، كما تعني أن إسبانيا ما زالت لم تضمن بعد مكانها في أدوار خروج المهزوم.

وكان المنتخب الألماني يواجه خطر الخروج مرة أخرى من دور المجموعات في كأس العالم قبل أن يستغل فولكروغ كرة قاتل عليها جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد في سقف مرمى حارس إسبانيا أوناي سيمون.