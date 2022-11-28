الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رقم قياسي.. أعداد مليونية في ألمانيا تابعت بشغف مباراة منتخبهم مع إسبانيا

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 10:38 صباحًا
مقطع لسانتا كلوز بالقرب من الشاشة الكبيرة التي تعرض المباراة بين إسبانيا وألمانيا في هاجن. شموغين

مقطع لسانتا كلوز بالقرب من الشاشة الكبيرة التي تعرض المباراة بين إسبانيا وألمانيا في هاجن. شموغين (رويترز)

A A A
طباعة المقال

كشفت بيانات مؤسسة إيه.جي.إف المختصة بقياس ومتابعة أعداد الجماهير أن 17 مليون مشجع في ألمانيا شاهدوا مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره الإسباني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر أمس (الأحد 27-11-2022) عبر شبكة شبكة زد.دي.إف المحلية.

وأحرز لاعب ألمانيا نيكلاس فولكروغ هدف التعادل لتفلت ألمانيا من الخروج المبكر من البطولة بعد خسارتها في مباراتها الأولى في النهائيات.

بثت المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت برلين.

وشاهد 9.2 مليون مشجع في ألمانيا مباراة منتخب ألمانيا الأولى في نهائيات كأس العالم يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني والتي انتهت بفوز اليابان 2-1 على أبطال العالم أربع مرات.

وتمسكت ألمانيا حتى اللحظات الأخيرة بأمل تجنب الخروج المبكر مرة أخرى من كأس العالم لكرة القدم بعدما انتزعت التعادل 1-1 مع إسبانيا بعدما سجل البديل نيكلاس فولكروغ هدف التعادل في الدقيقة 83 ليلغي تقدم المنتخب الإسباني بهدف ألفارو موراتا.

وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الألماني بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام كوستاريكا بعد أربعة أيام، كما تعني أن إسبانيا ما زالت لم تضمن بعد مكانها في أدوار خروج المهزوم.

وكان المنتخب الألماني يواجه خطر الخروج مرة أخرى من دور المجموعات في كأس العالم قبل أن يستغل فولكروغ كرة قاتل عليها جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد في سقف مرمى حارس إسبانيا أوناي سيمون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

لويس إنريكي
كأس العالم قطر ٢٢
لويس إنريكي: سنلعب من أجل الفوز على اليابان
لطيفة
لطيفة لصوت بيروت إنترناشونال: أشجع تونس والدول العربية في المونديال
أمير قطر خلال مشاركته فرحة الجماهير عقب مباراة المغرب وبلجيكا
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. تصرف لافت لأمير قطر عقب انتهاء مباراة المغرب وبلجيكا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أحد مشجعي المنتخب السعودي خلال نقاش حاد مع مراسل إسرائيلي
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. كلمات نارية لمشجع سعودي في وجه مراسل إسرائيلي
الحكم ويلتون بيريرا سامبايو خلال مباراة السعودية وبولندا
كأس العالم قطر ٢٢
أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!
مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"سيارة رولز رويس" لكل لاعب.. فيديو لمهاجم المنتخب السعودي يكشف الحقيقة!