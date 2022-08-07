رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

حقق النجم المصري محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وتمكن صلاح من تسجيل رقم قياسي جديد خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه فولهام، التي جمعتهما، السبت، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة 80 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “كرافين كوتاج”، في لندن، تمكن صلاح من إحراز هدف التعادل “للريدز”، وأنقذه من الهزيمة.

ويعد هدف صلاح الثامن في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل أرقام الثلاثي الإنجليزي آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني، كأكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الأولى من المسابقة، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتبر النجم المصري ثالث أكبر هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 119 هدفا، متجاوزا رقم الأسطورة مايكل أوين برصيد 118 هدفا.

وقلّص صلاح الفارق إلى هدف واحد بينه وبين الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب المركز الثاني، وتفصله 9 أهداف فقط عن متصدر قائمة الهدافين روبي فاولر.