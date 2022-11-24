رقم قياسي.. لاعب الوسط الإسباني "جابي" يحتل المركز الثاني بعد بيليه!

سجل لاعب الوسط الإسباني جابي هدفا في فوز منتخب بلاده 7-صفر على كوستاريكا اليوم الأربعاء ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في كأس العالم لكرة القدم منذ النجم البرازيلي بيليه في 1958.

وكان بيليه في السابعة عشر من عمره عندما سجل ستة أهداف قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى.

وأصبح جابي (18 عاما) أصغر لاعب يسجل هدفا لإسبانيا في كأس العالم على الإطلاق، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله سيسك فابريجاس عندما هز شباك أوكرانيا في 2006 وعمره 19 عاما.

وقال جابي في مؤتمر صحفي “أنا سعيد بالإنجازات، لكن يهمني حقيقة الفوز وتقديم أداء جيد. علينا أن نمضي قدما”.

وأضاف لاعب برشلونة “بالطبع يشرفني أن أكون في المركز الثاني في هذه القائمة، وإنه أمر يسعدني كثيرا”.

وسجل جابي الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة رائعة بعد تمريرة عرضية من ألفارو موراتا.

وأحرز فيران توريس هدفين وسجل داني أولمو وماركو أسينسيو وكارلوس سولير هدفا لكل منهم لتصل إسبانيا إلى 100 هدف بكأس العالم.

وأصبح جابي لاعب برشلونة أصغر لاعب يمثل إسبانيا في نوفمبر تشرين الثاني 2021، بعد شهرين من إتمام عامه السابع عشر. وبعدها بأشهر، أصبح أصغر لاعب إسباني يسجل للمنتخب الوطني