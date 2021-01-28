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رقم قياسي لمشاهدات مسلسل “بريدجيرتون ” على نتفليكس

28 - يناير - 2021
مسلسل بريدجيرتون

مسلسل بريدجيرتون

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بنسبة تجاوزت 82 مليون مشاهدة خلال أقل من شهر،سجل الموسم الأول من مسلسل الدراما الأمريكي “بريدجيرتون” رقما قياسيا من حيث نسب المشاهدة على منصة نتفليكس العالمية.

ووفقا للخدمة الصحفية لخدمة البث، سجلت السلسلة رقمًا قياسيًا، بنسبة مشاهدة نحو 19 مليون في عشرة أيام فقط، وذلك بعدما وصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 82 مليون مشاهدة خلال 28 يومًا من إطلاقه.

ويستند الموسم الأول من “بريدجيرتون” على رواية جوليا كوين The Duke and I التي تدور أحداثها حول ابنة بريدجيرتون الكبرى “دفني” التي تلعب دورها فوبي دينفور ودوق هاستينغز سيمون باسيت الذي يؤدي دوره ريج جان بادج.

وأعلنت نتفليكس، في وقت سابق، عن عودة المسلسل بموسم ثانٍ والذي ستدور أحداثه حول شقيق دفني، أنتوني الذي يؤدي دوره جوناثان بايلي، وهو يستند إلى رواية جوليان كوين The Viscount Who Loved Me، وينطلق تصويره في الربيع المقبل في المملكة المتحدة.

وارتفعت نسب المشاهدة بشكل خيالي على نتفليكس وزاد عدد المشتركين لاسيما في فترة سيطرة وباء كورونا على العالم وتوجه دول العالم إلى الإقفال التام للحد من تفشي الوباء.

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