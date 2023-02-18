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رقم قياسي.. مباراة برشلونة ويونايتد الأعلى مشاركة جماهيرية بالدوري الأوروبي

منذ 12 دقيقة
من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد (رويترز)

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اجتذبت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بملحق دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم أكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة حيث شاهد 90255 شخصا المباراة في كامب نو.

وكافح برشلونة لتحقيق التعادل 2-2 مع يونايتد في مباراة الذهاب المفعمة بالاثارة أمس الخميس، والتي شهدت تحطيم الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري البالغ 80465 مشجعا والذين تابعوا لقاء توتنهام هوتسبير عندما استضاف جنت على استاد ويمبلي في فبراير شباط 2017.

وبرشلونة هو أيضا صاحب الرقم القياسي الحالي في الحضور الجماهيري بدوري أبطال أوروبا، منذ أن حضر 115500 شخص لمباراة الذهاب بدور الثمانية أمام باريس سان جيرمان في موسم 1994-1995.

في موسم 2021-2022، حضر عدد قياسي من المشجعين بلغ 91648 مشجعا مباراة لكرة القدم النسائية عندما فاز برشلونة على فولفسبورج 5-1 في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لا يزال صامدا حتى الآن لأي مباراة في كرة القدم النسائية، على مستوى الأندية أو المنتخبات.

    المصدر :
  • رويترز

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