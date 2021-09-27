رندة كعدي: "أنا من جمهور نادين نسيب نجيم"

عبّرت الممثلة القديرة رندة كعدي عن محبتها للممثلة نادين نسيب نجيم، مشيرةً الى أنّها من جمهورها.

وقالت: “بحب نادين نجيم أنا من جمهورها الحبيب ودايمًا بتابعها”.

يذكر أن كعدي لعبت دور الأم في مسلسل “عشرين عشرين”، واستطاعت من المشهد الأول أن تحشد جمهوراً عربياً، متابعاً لهذا النوع من الدراما، يزيد بالطبع عن مجموع المتابعين للدراما اللبنانية المحلية، ويوكد من دون أدنى شك أحقية هذه الممثلة في رسم طريق مستقبلي واعد لها في عالم الدراما.

“أم الديب” في مسلسل 2020، اعتمدت على دور الأم المغلوب على أمرها، في مجتمع يفيض كذباً وفقرا، تحاول إصلاح ذات البين بين أولادها الثلاثة من دون جدوى.

ارتدت كعدي دور الأم البسيطة من دون أخطاء تُذكر، وتحافظ على إيقاع دارمي مرتفع. تتناغم مع قصي خولي ومحيطها في المنزل، والحي الشعبي الفقير الذي تسكنه.

في مسلسل “راحوا” (نص كلوديا مرشليان وإخراج نديم مهنا)، تمسك كعدي بزمام الأمور، السيدة الأرستقراطية المتورطة بحوادث إرهاب.

لم تتراجع كعدي أيضا في مسلسل “للموت” (نادين جابر وفيليب أسمر)، فتغيرت في الشكل والمضمون، وقدمت لوحة جيدة عن سيدة تعيش بمفردها، وتحاول مساعدة من حولها.