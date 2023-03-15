رندة كعدي لصوت بيروت إنترناشونال: أشكر من كرمني في مهرجان المرأة

قبل أيام، تم تكريمها في مهرجان كبير.

إنها الممثلة القديرة رندة كعدي وقد التقاها “صوت بيروت إنترناشونال” وحاورها حول هذا التكريم وأعمالها الفنية، والتي قالت: “المرأة هي الجمال، وتشبه الأرض بكل عطائها وتواضعها وترسخها بجذورها، ووجود مهرجان خاص بالمرأة يعد بمثابة تكريم لها ولمجهودها العظيم في تحمل المسؤولية وقدرتها على تحقيق المستحيل، وأيضًا تقديرًا لثقتها بذاتها وإمكانياتها”.

وتضيف: “الحقيقة أن التكريم بحد ذاته له مردود معنوي كبير لأي فنان، إذ يشعره بالرضا عما يقدمه للجمهور، وأنه وصل لقلوب الناس بكل صدق وأمانة، وفخورة بهذا التكريم الدي يمثل لي الكثير لأنه عن مسيرتي الفنية التي تخطت أكثر من نصف عمري، أعطيت فيها للفن بكل ما أوتيت من حب وشغف”.

وتتابع: “نعم مسيرتي الفنية أخذت مني نصف عمري، متنقلة بين المسرح والدراما المحلية، وأخيرًا شاركت في الدراما العربية المشتركة، وهذا زادني شرفًا، ومنحني مساحة أكبر حتى أطل على جميع المشاهدين في الوطن العربي، وأنا راضية بشكل كبير عما حققته، لكنني دائمًا أتحدى نفسي بقدرتي على مواصلة العطاء وتقديم الأفضل والجديد، وأطمح في الفترة المقبلة إلى أن أخوض تجربة العمل في فيلم سينمائي، بالإضافة إلى الغوص بشكل أعمق في المسلسلات العربية المشتركة لأن لديها نكهة خاصة بالنسبة لي”.

و بالحديث عن مسلسل “الثمن”.. وما الذي حمسا لهذا العمل، تؤكد أن “المسلسل مقتبس من قصة تركية سبق تقديمها من قبل، لكن أعيدت صياغتها في قالب عربي مشترك، وأكثر شيء حمسني لقبوله، هو الرغبة في التجديد والعمل مع المخرج الشاب فكرت القاضي، لأننا كلما اختبرنا أنفسنا مع مخرجين جدد نعطي فرصة لأنفسنا للتعلم، بالإضافة إلى أنني أحببت المشاركة بسبب الدور الذي أقدمه في العمل، فهو محوري يحمل قضية تخص المرأة، فشخصية “نادية” التي جسدتها في المسلسل مع زوجها إبراهيم مطر، هما ثنائي موجود في المجتمع العربي.وشخصية “نادية” مسالمة جدًا تخضع لآراء ومواقف زوجها المتسلّط العنيد، ولكن بذكاء شديد، فهي تتخذ مواقف تدل على حكمة المرأة واتزانها والعدالة التي تحملها بطبيعتها وشخصيتها، كما أنها تقدم نموذجًا إيجابيًا لكل الحموات في طريقة تعاملهن مع زوجات أولادهن، إذ تعتبرهن بمثابة بناتهن وتعاملهن برحمة ومودة وكأنها والدته”.

و بعد نجاح الموسمين الماضيين من مسلسل “للموت”، تنتظرين عرض الجزء الثالث في رمضان المقبل وماذا عن تطور شخصيتك؟

تلفت إلى أنه “فخر وشرف كبير لي المشاركة في الجزءين الأول والثاني من مسلسل “للموت”، ولذلك لم أتردد في قرار المشاركة في الموسم الثالث، بل إذا كانت هناك نية لتقديم مواسم أخرى سأشارك فيها بالطبع”.

وكشفت عن أنه في الجزء الجديد هناك مفاجآت كثيرة وأحداث مختلفة ممتعة وشيقة، سوف تحوز على إعجاب الجمهور، أما عن تطور شخصية “حنان” التي أجسدها فهي تمر بـ3 مراحل، أولها حنان العاشقة لعبد الله (أحمد الزين) واستمرت قصة حبهما 45 عامًا، وهذا ما شاهدناه في الجزء الأول والجزء الثاني تزوجت حنان من حبيبها عبد الله، وفي الجزء الثالث سيكون هناك تطورات جديدة تطرأ على حنان.