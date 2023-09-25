روبرت دي نيرو ينفي العودة إلى "سائق تاكسي"

رغم مشاركته في حملة إعلانية لشركة سيارات أجرة في المملكة المتحدة، إلا أن النجم الأميركي روبرت دي نيرو لن يعود إلى دور “سائق تاكسي” في الحملة، وفق مكتبه الإعلامي.

ونشرت تقارير صحافية في نهاية الأسبوع الماضي، معلومات عن اعتزام دي نيرو، في الإعلان شخصية سبق وقدمها في فيلمه الشهير، الذي حاز به جائزة أوسكار أفضل ممثل “Taxi Driver”، مستخدمين عبارته الشهيرة “هل تتحدث معي؟”.

أكد المتحدث باسمه ستان روزنفيلد في بيان توقيع دي نيرو عقد الإعلان التجاري مع “أوبر”، لكنه نفى نطقه بهذه العبارة الشهيرة، وقال في بيان لصحيفة “هوليوود ريبورتر” إن “إعلان دي نيرو التجاري حول أوبر لا علاقة له بشخصيته سائق سيارة أجرة”.

وبدأ تصوير الحملة في لندن، ومن المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، وفق صحيفة “هوليوود ريبورتر”.

وبعد انتشار الأخبار عن عودة دي نيرو لسائق التاكسي في إعلانات شركة السيارات، انتقده مؤلف الفيلم بول شريدر، عبر صفحته على “فايسبوك”، مستهجناً استخدامه للشخصية التي ابتكرها من دون مراجعته متمنياً ألا يراها في إعلان تجاري.