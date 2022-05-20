"روبوت" في الحرم المكي لتوجيه الزوار ويتكلم 11 لغة

وفّرت “إدارة إرشاد السائلين” في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهاز “روبوت” في الحرم المكي يعمل على توجيه الزوار على كيفية أداء المناسك والإفتاء وإجابة السائلين، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، والتواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، عن طريق التحكم بالجهاز عن بعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة، هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، والأوردو، والصينية، والبنغالية، والهوسا، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويحتوي الروبوت على شاشة مقاس 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها في تنفيذ عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح الصوت.

ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية “واي فاي” بسرعة 5 “جيجا هرتز” تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.