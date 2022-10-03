الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
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روبي تبدأ تصوير مسلسل "حضرة العمدة" شهر ديسمبر المقبل

منذ 14 دقيقة
الفنانة روبي

الفنانة روبي

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تعكف الفنانة روبي على التحضير والتجهيز لمسلسل “حضرة العمدة” المقرر عرضة فى رمضان 2023، وذلك لبدء تصوير أول مشاهدها فى أول ديسمبر المقبل، وتجسد روبي خلال أحداث المسلسل قصة امرأة تتولى منصب “العمدة” ، في تحدي منها لكل أعراف وتقاليد قريتها.

وتدخل في صراعات كثيرة مع بعض رجال القرية الرافضين توليها منصب العمدة لأنه من وجهة نظرهم منصب للرجال فقط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من بطولة روبى، وإلهام شاهين ورياض الخولي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج عادل أديب.

يذكر ان أخر اعمال الفنانة روبي على المستوى الدرامي مسلسل رانيا وسكينة، وقد تم عرضه فى رمضان 2022 ،وشاركتها البطولة مي عمر، وتدور أحداث مسلسل “رانيا وسكينة” في إطار كوميدي مليء بالمفارقات بين الشخصيتين رانيا وسكينة في رحلة هربهما من الشرطة، من تأليف محمد صلاح العزب، ومن اخراج شيرين عادل .

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