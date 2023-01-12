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روبي تروج لفيلمها الجديد "جروب الماميز"

منذ 14 دقيقة
الفنانة روبي

الفنانة روبي

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روجت الفنانة روبي، لفيلمها الجديد “جروب الماميز”، الذي انتهت من تصويره الأيام الماضية.

نشرت روبي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها وعلقت عليها بجملة حماسية كاتبة: “تفتكروا حصل ايه لفريال في #جروب_الماميز؟! ده اللي هنعرفه يوم 1 فبراير بدور العرض، جروب_الماميز”.

فيلم جروب الماميز يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روبي ويسرا اللوزى وريم مصطفى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

وتدور فكرة الفيلم في إطار لايت كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى إنشاؤه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم.

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