روجليتش يتصدر بفوزه بالمرحلة الخامسة في سباق إسبانيا للدراجات

اقتنص حامل اللقب بريموش روجليتش القميص الأحمر لمتصدر سباق إسبانيا للدرجات (الثلاثاء 23-8-2022) بعد فوزه بالمرحلة الرابعة لمسافة 152.5 كيلومتر من فيتوريا جاستيز إلى لاجوارديا عبر أداء مذهل متأخر.

وضغط متسابق فريق جامبو-فيسما قبل 300 متر من النهاية متجاوزا مادس بيدرسن من فريق تريك-سيجافريدو ليحقق الفوز.

واحتل إنريك ماس متسابق موفيستار المركز الثالث متقدما على الثنائي الفرنسي كوينتين باتشر وبافل سيفاكوف.

ويتفوق السلوفيني روجليتش بفارق 13 ثانية على سيب كوس في الترتيب العام، مع احتلال المتسابق الأمريكي المركز 12 في المرحلة ليبقى على مسافة قريبة من زميله في الفريق.

وقال روجليتش الذي يسعى لفوزه الرابع على التوالي باللقب في إسبانيا “سعيد للغاية لكنها حقا بداية السباق.

“من الأفضل دائما أن تتقدم ببضع ثوان بدلا من أن تكون متأخرا. كان يوما صعبا حقا. مرحلة فائقة السرعة. في النهاية كانت هناك فرصة للقتال من أجل الفوز بالمرحلة”.

وبدد الفوز أي شكوك حول مستوى روجليتش في السباق، إذ يبدو أن المتسابق البالغ من العمر 32 عاما قد تغلب على الإصابات الخطيرة التي أجبرته على الانسحاب من سباق فرنسا للدراجات بعد المرحلة 14.

وستقام المرحلة الخامسة غدا الأربعاء لمسافة 187.2 كم من إيرون إلى بيلباو.