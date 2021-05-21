روجينا لـ"صوت بيروت انترناشونال": نجاحي في "بنت السلطان" له طعم آخر

بعد سنوات طويلة من دخولها عالم التمثيل استطاعت الممثلة المصرية روجينا ان تقدم مسلسلاً من بطولتها المطلقة بعنوان “بنت السلطان” الذي عرض في رمضان الماضي وفيه قدمت شخصيتين مختلفتين، عن هذا العمل تقول روجينا لـ”صوت بيروت انترناشونال” انا سعيدة بردود الافعال التي تلقيتها بعد عرض مسلسل “بنت السلطان” بأيام قليلة وليس بعد انتهائه لان نهاية كل حلقة فيه كانت تختم بمشكلة تجعل المشاهدين ينتظرون ما هو القادم في الحلقات التالية. ونجاح هذا المسلسل افرحني من كل قلبي.

وعن اصابتها في وجهها اثناء التصوير تقول روجينا “كنت اصور مشهد النهاية وفجأة وقعت على الكنبة واصيب وجهي بجروح عميقة ما اضطرني للذهاب الى المستشفى حيث قام الطبيب بتقطيب جروحي ومن بعدها عدت الى الاستديو بعد ان حقنني بإبرة مخدرة واكملت التصوير، اذ لم يكن ينفع ان اجلس في المنزل للراحة والمسلسل يعرض على الهواء وانا ملتزمة بعملي والحمد الله مرت على خير”.

اما عن تعب التصوير اثناء العرض مباشرة تؤكد روجينا “فعلا التصوير اثناء عرض المسلسل مجهد للغاية فما بالك في رمضان ووسط انتشار جائحة كورونا اذ كنا جميعا خائفين من اصابة اي فرد من فريق العمل لكنها انتهت على خير لذلك في السنة المقبلة سأحرص ان انتهي من تصوير عملي قبل بداية شهر رمضان”.

اما عن مقارنة نجاحها السنة الماضية في دور “فدوى” في مسلسل “البرنس” وهذا العام في “بنت السلطان” فتشير الى ان المقارنة صعبة بين نجاح دورها في “البرنس” ونجاحها في “بنت السلطان” اذ في العمل الاول كنت اقدم فيه دورا ضمن مجموعة لكن المسلسل الثاني فهو من بطولتي المطلقة وهذا حلمي الذي تمنيت ان احققه منذ سنوات طويلة.

وعن الاعمال التي تابعتها قالت “بما انني كنت مشغولة بالتصوير طوال شهر رمضان لم يتسن لي مشاهدة الاعمال الدرامية لكن ان شاء الله بعد انتهاء الاجازة سأشاهد مجموعة من الاعمال التي سمعت عنها، قدمت في مصر ولبنان ودبي وابو ظبي وهذا كله يصب في مصلحة المشاهد العربي”. وتضيف انا متابعة للاعمال العربية المشتركة وسبق ان شاركت فيها ومنها مسلسل “قلبي معي” في ابو ظبي ” وآخر سوري بعنوان “ايام الدراسة”.

وعما اذا كان لديها اعمال تحضرها للفترة المقبلة اكدت روجينا ان الوقت ما زال مبكرا لانها تحتاج الى الراحة بعد عناء التصوير.

واخيرا ماذا تقول عن دورها في مسلسل “اسود فاتح” الذي شاركت ببطولته الى جانب النجمة هيفاء وهبي “انا راضية جدا عن مشاركتي في هذا المسلسل واحبه جدا خاصة ان تصويره بالكامل تم في لبنان وانا احب هذا البلد كثيرا ولي فيه ذكريات جميلة وعديدة وكنت مستمتعة طوال فترة التصوير في الربوع اللبنانية”.