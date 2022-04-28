روجينا لـ"صوت بيروت إنترناشونال": مسلسلي مأخوذ من قصص حقيقية

روجينا نجمة مصرية مميزة استطاعت على مدار سنوات طويلة أن تصل إلى النجومية من خلال تقديمها أدوارا مميزة وآخرها مسلسل ” إنحراف”، الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.

وفي حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال” تتحدث روجينا عن تفاصيل ترشيحها لهذا العمل فقالت :”المؤلف مصطفى شعيب قدم لى سيناريو قوي يحمل شخصية مختلفة تماماً عما قدمته من قبل ولا أستطيع أن أصف مدى انبهاري بها بالرغم من تشابك تفاصيلها، كما أننى أردت تقديم موضوعات مختلفة بأعمالي التي تحمل اسمي للبطولة على عكس ما قدمت من قبل، كان دورى ضمن الأحداث ولا أملك إختيار القصة الرئيسية للعمل، وهنا فى مسلسل “انحراف”، الأحداث مأخوذه عن قصص حقيقية بالواقع وتمس المرأة المصرية بشكل مباشر.

وهل واجهت أي مخاوف من تقديم قصة واقعية أكدت قائلة: “بالعكس مسلسل “انحراف” قصتة عجبتني لانها تمس قضايا المرأة، و كنت متحمسه جداً للعمل لانه يحمل موضوعاً جديداً ومختلفاً، وعما إذا كانت قد التقت بأصحاب القصص الحقيقية أوضحت أنها: بالفعل التقت بأصحاب تلك القصص،” ولا أستطيع التحدث عنهم، فلكل شخص قصصه وظروفه ودوافعه، وهم لا يريدون ذكر شخصياتهم الحقيقية.

وهل يوجد مشاهد كان من الممكن أن تعرضها للخطر مثل ما حدث عند إصابتها في مسلسل “بنت السلطان “، أشارت أن هناك العديد من المشاهد التي عرضتني للخطر في المسلسل كتلك التي وقعت به في العام الماضي بمسلسل “بنت السلطان”، وأخذ التدابير الاحتياطية وحذري.

أما كيف نجحت روجينا في تقديم شخصية دكتور حور علوان بالمسلسل بالشكل الهائل الذي نال إعجاب الكثير فقالت “استعنت بأطباء نفسيين، فشخصية “حور علوان” صعبة وكل تفصيلة فيها صعبة، والشخصية تُبدي عكس ما تُبطن، وأنا درست الدور جيداً وأتقنته، وتناقشت مع المخرج رؤوف عبد العزيز في ملابس الشخصية، حتى الإضاءة اللازمة في كل مشهد، فإذا لاحظ المُشاهد، سيجد أن الإضاءة المستخدمة في مشهد جلوس “حوار”مع أصدقائها، يختلف تماماً عن مشاهد القتل التي تقوم بها “حور”، وبالانتقال بالحديث عن الأعمال التي تابعتها في رمضان قالت لم أستطع إلا متابعة مسلسل ” الإختيار٣” بسبب إنشغالي يومياً بتصوير مسلسلي وإن شاء الله بعد أنتهاء الشهر الفضيل سأشاهد ما فاتني.